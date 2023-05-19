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Yozgat'ta dolu yağışı etkili oldu

Yozgat’ın Çekerek ve Kadışehri ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu.

Yozgat'ın Çekerek ve Kadışehri ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu.


Çekerek'in Çeltek köyü ve Kadışehri'nin Gümüşdiğin köyünde etkili olan dolu yağışı bağ ve bahçelerde meyve ağaçlarına ve sebze fidelerine zarar verdi. 10 dakika kadar etkili olan misket büyüklüğündeki dolu tarlaları beyaza bürüdü.


Çeltek köyü muhtarı Emir Bolat köylerinde dolu yağışının etkili olduğunu söyleyerek, "Köyümüzdeki meyve ağaçlarına, bağ ve bahçelere büyük zarar verdi. Hasarımız bir hayli fazla" dedi.

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