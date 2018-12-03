Yozgat'ta Dünya Engelliler Günü kutlandı

Yozgat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Vali vekili Şükrü Çakır, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, öğrenciler ve engelliler katıldı. Vali Vekili Çakır, engellilere sunulacak en iyi hizmeti sunduklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise toplumun yüzde 12'sinin engelli olarak yaşamını devam ettirdiğini söyledi. Neşeli, artık engellilerin evde saklanan, utanılan birisi olmadığını belirtti.

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Özcan Sevindik de 3 yıldır Yozgat'ta ki bakım ve rehabilitasyon merkezinde kaldığını ifade etti.

Etkinlikler kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler engelliler için türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdu. Öğrenciler engellilere farklı bir gün yaşattı.