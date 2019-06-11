Yozgat'ta eğitim, bilim ve öğrenme şenliği başladı

Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı.

Şenlik Yürüyüşü ile başlayan Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliğinde bir yıl boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan projeler Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi.

Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, eğitim, bilim ve öğrenme şenliğinde emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek “Eğitimsiz insan boş bir insandır. Günümüz çağında bu iş çok önemli. Bunlar 10-15 yıl önce bizler için hayal olan şeylerdi. Önemli olan çocuklarımızın bu anlamda bir yol kat etmesi, bu eğitim camiası içerisinde büyümesi, kendilerini önemli hissetmesi. Çünkü bizim milli kaynağımız, servetimiz çocuklarımız ve gençlerimizdir. Bunlar olduğu sürece bizler bir yere geliriz. Bugün gelişmiş ülkelerin en büyük sıkıntısı genç nüfusa sahip olmamaları. Bizim elimizde çok büyük bir cevher var. Bu cevheri iyi işlememiz lazım. Bu cevheri iyi kullanırsak bize güzel kazanımlar sağlar. Ahlaklı, eğitim ve bilime önem veren, büyüklerine saygılı küçüklerine sevgili olan bu güzel evlatlarımızı hep en iyi yerde görmek istiyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise "Şenlik faaliyetleriyle, bakanlığımız tarafından yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde çağın ve geleceğin becerileri ile donanmış ve bu donanımı insanlık yararına sarf eden, bilime sevdalı, kültüre duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek şeklinde ifade edilen hedefin gerçekleştirilmesine katkı sunulması amaçlanmıştır. Öğrenme şenliği, eğitim öğretim faaliyetlerine katılımı artırmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları ve çalışma hakkında halkımızı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösterileri içeren program bütünüdür. Öğrenme Şenliği bireylerde kendilerini geliştirme konusunda merak ve istek uyandırmak, öğrenmenin eğlenceli, kişiyi rehabilite eden yönünü fark edebilmesini ve bireylerin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmasını sağlamak için gerçekleştirilmektedir. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda Türkiye ve bölgede derece yapan öğrencilere ödülleri verildi. Halk oyunu ekiplerinin yöresel oyunlarının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin bulunduğu stantlar gezildi. Stant 13 Haziran Perşembe gününe kadar Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların ziyaretine sunulacak.