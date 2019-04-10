Yozgat'ta eğitim masaya yatırıldı

Yozgat'ta eğitimle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Yozgat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Eğitimle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı, Vali Kadir Çakır öncülüğünde yapıldı. Valilik Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Vekili Mustafa Altınpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı sunum eşliğinde il genelinde eğitimle ilgili yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini katılımcılara anlattı. Daha sonra toplantıda konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır ise Milli Eğitim camiasının tek başına olan bir camia olmadığını bu camianın iş birliği yapması gereken kurumlarının olduğunu söyledi.

Eğitimin çok genel, geniş ve sorunlu bir alan olduğunu da belirten Çakır, “Bu alandaki en büyük çıkmazımız hepimizin karamsarlığı, 'bu iş düzelmez, her gelen kafasına göre bir şey yapıyor' gibi hepimizi boş yere meşgul eden birtakım düşüncelerden arınmak gerek. El birliğiyle bir şeyler yapabiliriz. Onun için eğitim camiamıza büyük iş düşüyor. Ne olursa olsun eğitimi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun da en belirgin özelliği üniversite sınavlarıdır. Dışarıdan birisi buraya geldiğinde ilk bakacağı iş, buradan mezun olan çocuklar hangi üniversitelere gidiyor. Ne kadar puan alıyorlar, nasıl başarılı oluyorlar. Onun için özellikle okul müdürlerimizin bu işin üzerine fazla düşmesi lazım. Kalan süreyi değerlendirmek açısından. Yine çocuklarımızın ruhsal gelişimleri de çok önemli, onun için çocukların kendilerine sosyal bir alan bulabilmeleri lazım. Okul aile birliklerimiz, okul idaresi, öğretmenlerle, kamu kurumlarıyla sıkı ilişkiler içinde olması gerekir. Bizlerin karşılıklı olarak bilgi alışverişine ihtiyacımız var, eksiklerimizi gidermeye ihtiyacımız var” dedi.

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Böyükata da toplantıda eğitimle ilgili yapılması gereken projeler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından salonda bulunan katılımcılar söz alarak eğitimde yaşanan sorunları Vali Çakır'a ilettiler. Soru cevabın ardından toplantı sona erdi.