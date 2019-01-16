Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, il genelinde de eğitime bir gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, 16 Ocak 2019 Çarşamba günü (bugün), il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 1 gün süre ile eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.