İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, il genelinde de eğitime bir gün ara verildi.

Yozgat'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, il genelinde de eğitime bir gün ara verildi.


Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, 16 Ocak 2019 Çarşamba günü (bugün), il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 1 gün süre ile eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.