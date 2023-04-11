Yozgat'ta ekmek kadayıfı iftar sofralarını süslüyor

Yozgat'ta vatandaşların vazgeçilmez lezzetlerinden olan ‘ekmek kadayıfı' içerisinde yağ olmaması dolayısıyla Ramazan ayında diğer şerbetli tatlılara göre daha fazla tercih ediliyor.

Yozgat'ta özellikle Ramazan ayında sıklıkla tüketilen ekmek kadayıfı, lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor. İçerisinde yağ olmayan ve diğer şerbetli tatlılara oranla daha hafif olduğu için vatandaşlarca daha çok tercih edilen ekmek kadayıfı, usta ellerde özenle pişirilerek vatandaşların beğenisine sunuluyor. Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alan ekmek kadayıfı, kent merkezindeki işletmelerin tezgahını süslüyor. Ekmek kadayıfına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. İftara sayılı saatler kala tezgahtaki tatlılar tükenirken ekmek kadayıfının dilimi de 40 liraya satılıyor.

Büyük bir maharetle hazırlanan ekmek kadayıfı hamuru ilk olarak 30 dakika yumuşaması için suda bekletiliyor. Ekmek kadayıfı daha sonra pişirilmesi için büyük bir tepsi içerisinde ocağa alınıyor. Daha önceden hazırlanan şerbet, ekmek kadayıfının üzerine dökülüyor ve kaynamaya bırakılıyor. Ocakta bir saat boyunca pişirilmeye bırakılan ekmek kadayıfı yemeye hazır hale getiriliyor.

"Zahmetli ama çok lezzetli bir tatlı"

Ekmek kadayıfında yağ olmadığı için diğer şerbetli tatlıların içerisinde en hafifi olduğunu belirten ekmek kadayıfı ustası Mahmut Okan, ramazan ayında günlük 50 tepsi tatlı yaptığını söyledi. Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında olduğunu da ifade eden Okan, “Ekmek kadayıfı Yozgat'ta ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. Vatandaşın da çok yoğun ilgisi var. Bir tepsi kadayıfı bir saatte hazırlıyoruz. Zahmetli ama çok lezzetli bir tatlı. Dilimi 35 ila 50 lira arasında değişiyor. Kaymakla, yoğurtla tüketiliyor. Herkes ramazan ayında günlük evine bu tatlıyı alıyor” dedi.

"Şehrimizde ekmek kadayıfı gelenekselleşti"

Ekmek kadayıfı satan Duran Yolmaz isimli esnaf ise “7 senedir Yozgat'ta ekmek kadayıfı satıyorum. Yozgat'ta ramazanda ekmek kadayıfı olmadığı zaman sanki Yozgat'ta ramazan yaşanıyormuş gibi oluyor. Artık şehrimizde ekmek kadayıfı gelenekselleşti. Biz de bu tatlıyı vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Halil İbrahim Öztürk ise Ramazan ayında ekmek kadayıfını sıklıkla aldığını belirterek tatlının iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu söyledi.