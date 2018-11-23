Yozgat'ta emekli öğretmene vefa ziyareti

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında 88 yaşındaki emekli öğretmen Halit Çakır'ı evinde ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kıyak ve öğretmen ve öğrenciler, 88 yaşındaki emekli öğretmen Halit Çakır'ı evinde ziyaret etti. Emekli öğretmen Çakır'a çiçek ve çikolata takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, emekli öğretmen Halit Çakır'ın öğretmenler gününü kutladı.

32 yılda yüzlerce öğrenci yetiştiren emekli öğretmen Çakır'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Çakır'ın öğretmenlik anılarını dinledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Ülkemizin bu günlere gelmesi aynı zamanda bizler için sunulan muhabbeti, sevgiyi yüreğimizde hissetmemizin vesilesi hep öğretmenlerimizdir. Bizler de onlardan miras kalan o sevgiyi, muhabbeti, vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmak aynı zamanda ülkemizin daha da müreffeh olmasını sağlamak için bıraktıkları meşaleyi onlardan devralıp devam ettireceğiz. Ben bütün emekleri için tüm Yozgat eğitim camiası adına başta öğretmenimiz Halit Çakır'a ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Emekli olan ve görev yapan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Duygulu anların yaşandığı ziyaret esnasında emekli öğretmen Çakır, bu anlamlı günde kendisini unutmayan İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'ya, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.