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Yozgat'ta engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 6'sı öğrenci 10 kişi yaralandı.


Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Yünalanı köyünden engelli öğrencileri taşıyan Ayhan Gürbüz yönetimindeki 66 M 1308 plakalı servis aracı, Oluközü mevkiinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 öğrenci ile şoför Ayhan Gürbüz, şoförün 4 aylık bebeği Mert Gürbüz ile araçta bulunan Turana Malıkova ve Aysel Mericova yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni ve Saraykent Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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