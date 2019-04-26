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Yozgat'ta engelli öğrencilerin ürünleri sergilendi

Yozgat’ta Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin yaptığı resim ve el işi ürünler sergilendi.

Yozgat'ta Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin yaptığı resim ve el işi ürünler sergilendi.


Lise caddesinde düzenlenen sergide engelli öğrencilerin yıl içinde yaptıkları el işi ürünler ve resimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Okulda eğitim gören engelli öğrencilerin birbirinden güzel ve ustaca yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin bulunduğu sergiyi gezen vatandaşlar hayranlıklarını gizleyemedi.


Engelli bireylerin de hayatta bir şeyler yapabildiğini herkesin görmesini istedikleri için sergi düzenlediklerini söyleyen Müdür Yardımcısı Murat Osmankaya yaptığı açıklamada “Bu yıl içerisinde öğrencilerimizin yapmış oldukları ürünlerin sergilenmesi için sergimizi açtık. Öğrencilerimizin yapmış oldukları görsel sanatlar ve el sanatları ürünlerimizi vatandaşlarla buluşturmak ve öğrencilerimizin de bu hayatta bir şeyleri başardığını halka göstermek için bu sergiyi düzenledik. Buradaki ürünlerin çoğunu öğrencilerimiz kendileri hazırladı. Öğretmenlerimizin desteği de oldu. Aynı zamanda velilerimizin hazırladıkları yiyecek içecekleri de burada vatandaşlarımızın sunuma çıkardık. Sergimiz ve kermesimiz bir gün boyunca açık olacak ve buradan elde edeceğimiz gelirleri yeni sene içerisinde öğrencilerimizin yapacağı materyallerde kullanacağız” dedi.

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