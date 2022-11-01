Yozgat'ta ‘Erken teşhis ile buzağılarımız ölmesin projesi'

YOZGAT (İHA) Türkiye'nin önemli hayvancılık bölgeleri arasında bulunan Yozgat'ta buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla ‘Erken teşhis ile buzağılarımız ölmesin projesi' uygulanacak. Sorgun, Saraşkent, Sarıkaya ve Akdağmadeni'nde uygulanacak proje çerçevesinde bölgesel olarak hastalık sebeplerinin haritası oluşturulacak. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yozgat Veteriner Hekimler Odası iş birliği ile Erken Teşhis ile Buzağılar Ölmesin proje toplantısı Sorgun'da düzenlendi. Toplantıya Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, KOP İdaresi Tarımsal Kalkınma Dairesi Başkanı Ümit Yorgancılar, Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Zafer Gönülalan, Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, Sorgun İlçe Tarım ve Müdürü Yusuf Canbolat, il ve ilçelerde görev yapan veteriner hekimler katıldı.

Proje ile ilgili Doçent Dr. Akın Kırbaş, Doçent Dr. Hüsamettin Ekici, Dr. Öğretim Üyesi Seçil Sevinç Temizkan ve Veteriner Hekim Murat Gökçe eğitim verdi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, buzağı ölümlerini en aza indirme gayreti içinde olduklarını belirterek, “Sadece buzağı kayıplarının önüne geçebilirsek ülke hayvancılığı için en önemli adımı atmış sayılırız” dedi.

Hayvan hastalıklarının yetiştiriciler açısından önemli bir sorun olduğunun altını çizen Özkaya, süt ve et üretiminin gelişmesi ve devamı için mevcut hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarına değindi. Erken Teşhis ile Buzağılar Ölmesin projesi ile buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi ve hastalıkları erken teşhis edilmesinin hedeflendiğine dikkat çekti. Türkiye'de her yıl dört buçuk milyon buzağı doğduğunun altını çizen Özkaya, 500 binin öldüğünü vurguladı.

"İlimiz genelinde yıllık 20 binden fazla buzağı ölmektedir"

Yozgat'ta 80-85 bin doğan buzağının küpelendiğini ifade eden Özkaya, “İlimiz genelinde yıllık 20 binden fazla buzağı ölmektedir. Bu rakam milli gelirimize 200 milyon lira olarak yansıtmaktadır. Avrupa genelinde buzağı ölüm oranı yüzde 3-4 iken ülkemizde yüzde 15-20 oranındandır. Projemizde temel amaç Klinisyen veteriner hekimlere dağıtılacak olan ishal tanı kitleri ile buzağıların ishal sebepleri net tespit edilip tedavide başarı oranı artırılacaktır. Bu sebeple Sorgun, Sarıkaya, Saraykent ve Akdağmadeni ilçelerde Klinisyen veteriner hekimlere toplam 4 bin test kiti dağıtılacak ve hastalık etkenleri konsunda hastalık haritası çalışması yapılacaktır. Oluşturulan hastalık haritası köy köy görülen buzağı ölümlerinin hangi sebepten olduğunun tespit edilip, bu hastalıklara karşı henüz hastalık oluşmadan nasıl engellenebilir bu konuda çalışmalar yapılacak ve buzağı ölümlerinin önüne geçilmeye çalışılacaktır. Proje vizyonu ve iş birliği açısından Türkiye'de ilk olup, ülke genelinde ilgili kurumlardan tarafından yakından takip edilmektedir” diye konuştu.

KOP İdaresi Tarımsal Kalkınma Dairesi Başkanı Ümit Yorgancılar, KOP İdaresi olarak bölgede yaşanan mekânsal ve sosyoekonomik dezavantajların avantaja dönüştürebileceği, güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında üretim yapabilen, örgütlenme ve istihdam düzeyi yüksek, ülke ortalamasının üzerinde gelir üreten, sürdürülebilir rekabet gücüne sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde işlevsel bir pazarlama ağına sahip, sosyal ve fiziki altyapısı gelişmiş, refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP kırsalı oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, bu konuda yapılması gereken altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanabilir bir destek modelinin ortaya konulması içinde önemli bir çalıştayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, buzağıların tedavisinde erken teşhisin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Hastalık erken teşhis edildiğinde, daha etkin tedavi uygulanabildiğine vurgu yapan Anteplioğlu, projenin hem yetiştiricilere hem de milli ekonomiye ciddi katkı sağlayacağını ifade etti. Anteplioğlu, “Üretim bizim için çok önemli, son 2 yılda pandemi sürecinde üretimin dünyada ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Tarım ve hayvancılığın ön planda olduğu ilimizde hayvan varlığının artırılması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Buzağılar doğuyor, yaşatmakta problem yaşıyoruz, en büyük problemlerden biride buzağı isalleri bazen tanıda sıkıntı yaşadığımız da oluyor, tek başına seyredende oluyor, mis enfeksiyonlarda görüle biliyor. Biz tanıyı en kısa süreye indirip, yanlış tedaviler uygulamaktan artık imtina edip, buzağıların yaşaması için hızlı bir şekilde gerekli, müdahale yapa bilmek adına, KOP projesi ile beraber bu projeyi hayata geçirdik. Sarıkaya, Sorgun, Saraykent, Akdağmadeni'nde projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından proje çerçevesinde veteriner hekimlere bilgilendirme yapıldı.