İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat’ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Rabia Temel, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Yozgat'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Rabia Temel, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Yozgat'ta dün ailesinin evinde kalırken boşanma aşamasındaki kocası M.T. tarafından bıçaklanarak öldürülen Rabia Temel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumundan alınarak Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rabia Temel'in naaşı Taşocağı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına, Rabia Temel'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Gözaltındaki M.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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