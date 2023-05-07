Yozgat'ta esnaf, prim gün sayısının SSK'liler ile eşitlenmesini memnuiyetle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SSK'lilerle eşitlenerek 7 bin 200 güne indirilmesine yönelik açıklaması Yozgat'ta da esnafı mutlu etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de kararın sevindirici olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Kayseri mitinginde "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lilerle eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." Açıklamaları ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da esnafı memnun etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlenmesinden faydalanamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarın, beklentilerine yönelik olarak SSK'lı çalışanlar ile esnafın çalışma gün sayısının 7 bin 200 güne eşitlenmesi haberinin sevindirici olduğunu belirtti.

Karar en kısa sürede yürürlüğe girecek

Kararın en kısa zamanda yürürlüğe gireceğini söyleyen Akgül, “Çiftçimizin ve esnafımızın uzun süredir beklediği haberi dün Cumhurbaşkanımız verdi. Tabii çiftçi ve esnaf adına kendisine çok teşekkür ederiz. Daha önce hazırlıklarını yapmıştık. Hazırlıklar bittikten sonra dün de açıklanarak inşallah en kısa zamanda yürürlüğe girecek. Tabii bu şekilde SSK'lılarla Bağ-Kurlular arasındaki prim farkı ortadan kalkmış olacak. Standart hale gelmiş olacak. Bildiğiniz gibi 7 bin 200 SSK çalışanlarına prim gün sayesi vardı. Yani yirmi yıl. Şimdi yirmi beş yıl olan çiftçi ve esnafın Bağ-Kur gün sayısı da yirmi yıla düşmüş oldu. Beş yıl Bağ-Kur'lular bu şekilde bir kazanç sağlamış oldu. Hem bunun yanı sıra artı yüzde yirmilik de bir emeklilik maaşı artmış olacak. Yani Bağ-Kur emeklisine de yüzde yirmi zam geliyor anlamıdır bu. Onun için kendisine çok teşekkür ederiz. Esnaf ve sanatkarlarımız için de hayırlı olsun diliyoruz” dedi.

Esnafın kullandığı kredi miktarı 200 milyarı geçti

Primlerini ödemekte zorlananlar için sevindirici haber olduğunu da belirten Akgül, “Küçük esnaf ve sanatkarlarımız kendi yağıyla kavrulan küçük sermayeleri olan insanlarımız. Primlerini ödemekte zorlananlar için de çok iyi bir haber oldu. Müjdeli haber oldu. Tabii devletimiz esnaf ve sanatkarına uzun zamandır destekleyici tedbirler her zaman alıyor ve almıştır. Şu anda tüm Türkiye'deki esnaf ve sanatkarın kullandırmış olduğu kredi miktarı 200 milyarı geçti. Yani küçük bir esnaf ve sanatkarlarımız yedi buçukluk faiz oranlarıyla yarısından fazlasını devletin karşıladığı faizlerinin karşıladığı plasman bugün iki yüz milyarı geçmiş durumda. Esnafımızı hem pandemi ortamından kurtarmıştık. Bu iki yüz milyarı vererek. Hem de son zamanlardaki krizler de savaş ortamından da esnafın güçlü bir şekilde ayakta kalmasını sağlamıştı.” şeklinde konuştu.

Mutlu olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın prim gün sayısı ile ilgili açıklamalarının esnafı mutlu ettiğini ifade eden esnaf Murat Ursavaş ise “Faydası takibi oldu, şu anda çok memnunuz, 9 binden 7 bin 200'e çekildi ortalama 3.5-4 yıl erken emeklilik şansı doğdu bize. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Esnafın beklediği bir durumdu. SSK'lılarla gün sayımız eşitlendik. Daha erkene çekildi yanımızdaki işçiler 5 bin günle emekli olurken işverenler 9 binde emekliliği bekliyordu. Şu anda eşitlenince çok güzel oldu esnaf için.” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz

Esnaf Kazım Er de, “Bizim için çok güzel bir haber, 5 yıl önce emekli olacağız. Gerçekten mutlu olduk, bu haberi duyunca erken yaşta emekli olacağız. Yanımızda çalışan işçiler 7 bin günde emekli olurken biz 9 binde emekli oluyorduk. Kısmet olursa şimdi onlarla birlikte aynı günde emekli olacağız. Daha az prim ödeyip erken emekli olacağız. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.