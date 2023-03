Yozgat'ta Et ve Süt Kurumunda Ramazan yoğunluğu

Yozgat'ta yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlar Et ve Süt Kurumu satış mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan ayı hazırlıklarının başlamasıyla Yozgat Et ve Süt Kurumu satış mağazasından kilogramı 119 liradan kıyma, 129 liradan kuşbaşı almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Piyasaya göre daha uygun fiyata et ve kıyma almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren satış mağazası önünde kuyruk oluşturdu. Satış mağazasında et stokları sınırlı olunca her vatandaş 1'er kilo kıyma ve kuşbaşı alabildi.

Et almak için sabahın erken saatlerinde mağaza önünde beklediklerini söyleyen Şahin Yaşar, “Ramazan dolayısıyla et almak için bekliyoruz. Uzun kuyruk var, sabah 07.00'den itibaren bekliyorum. Kısmet olursa et alacağım. Zaten birer kilo veriyorlar, Ramazan hazırlığı yapıyoruz" dedi.

Cemal Sarı da, "Rabbim razı olsun devletimizden Et ve Süt Kurumunu açtığı için. Onlar da olmazsa esnafa gücümüz yetmiyor. Bugün gidiyoruz, yarın bakmışsınız yine zam gelmiş. 250-300 liraya et satıyorlar. Ramazan ayı hazırlığı için 07.30'dan beri bekliyoruz” şeklinde konuştu.