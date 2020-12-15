İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta farklı dönemlere ait 30 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat’ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 30 parça tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 30 parça tarihi eser ele geçirildi.


Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda tarihi eser satışı yapılacağı ihbarını aldığı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 22 adet sikke ve 8 adet çeşitli figürler bulunan tarihi eseri ele geçirdi.


Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla M.U. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.