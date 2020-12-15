Yozgat'ta farklı dönemlere ait 30 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 30 parça tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda tarihi eser satışı yapılacağı ihbarını aldığı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 22 adet sikke ve 8 adet çeşitli figürler bulunan tarihi eseri ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla M.U. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.