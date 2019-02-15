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Yozgat'ta FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Yozgat’ta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 komiser yardımcısından 5’i tutuklandı.

Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 komiser yardımcısından 5'i tutuklandı.


Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumu zararına nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan 9 meslekten ihraç komiser yardımcısının adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.D., İ.G., M.S.Y., M.D. ve A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. U.Y., M.Y., İ.A. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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