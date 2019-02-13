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Yozgat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

Yozgat merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 2010’daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’na ilişkin yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yozgat merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun koordinesinde Yozgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye Olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumu zararına nitelikli dolandırıcılık, 2010 yılı Komiser Yardımcısı Sınavında sınav sorularını FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri aracılığıyla önceden aldıkları değerlendirilen ve bilirkişi raporlarıyla şüpheli oldukları tespit edilen soruşturması kapsamında aralarında ihraç ve çalışanlarında bulunduğu komiser ve komiser yardımcısı 11 şüpheli Ankara, Kırıkkale, Edirne, Çorum, Amasya ve Aksaray illerinde gerçekleştiren operasyonlarla gözaltına alınarak Yozgat il merkezine intikal ettirildi" denildi.


Operasyonda daha önce iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

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