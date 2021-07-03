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Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı

Yozgat’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 1 kişi tutuklandı.

Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 1 kişi tutuklandı.


Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası ve hakkında yakalama kararı bulunan H.M. emniyet ekiplerince yakalandı.


Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sorgun ilçesinde bulunan ikametinde yakalanan H.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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