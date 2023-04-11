Yozgat'ta firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Yozgat’ta FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Yozgat'ta FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçun 6 Yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs merkeze bağlı Gevrek köyünde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasından Yozgat T Tipi Cezaevine gönderildi.