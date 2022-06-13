Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta “kasten adam öldürme” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yozgat Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında yakalama emri verilen D.Ç.'yi yapılan operasyonla gözaltına aldı. Hakkında ‘Kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 29 yıl 73 ay 39 gün hapis cezası bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.