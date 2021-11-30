Yozgat'ta fırtına nedeniyle kopan çatı parçaları iki araca zarar verdi

Yozgat'ta şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bir inşaat şantiye binasının çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, iki araçta maddi hasar oluştururken rüzgar nedeniyle bir binanın da çatı katı uçtu.

Yozgat Valiliği yanında bulunan inşaat şantiyesinin çatısı şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uçtu. Uçan parçalar biri seyir halinde diğeri ise park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu. Araçlar olay yerine getirilen vinç ve vatandaşların yardımıyla çatı parçalarının altından kurtarıldı.

Yolda seyir halindeyken aracının üzerin çatı parçalarının düştüğünü söyleyen Sezai Apaydın, “Normal yolumda ilerliyordum. Sadece çatının devrildiğini fark ettim. Bir anlık oldu” dedi.

Mehmet Hulusi Efendi Mahallesinde ise Mikail Yaşar İlgör'e ait 2 katlı evin çatı katı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan kalas ve çatı malzemeleri yola savruldu. Çatı katı içerisindeki malzemeler kullanılmaz hale geldi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle evi zarar gören Mikail Yaşar İlgör, “Ben işteydim, telefon geldi eve geldim ki çatı uçmuş, nasıl olduğunu görmedim. Evde eşim vardı. Çatıda çok zarar var. Çatı katındaki yiyecek hep mahvoldu. Çatı katını hep kaldırmış, eşyalar kırılmış, zarar görmüş” dedi.