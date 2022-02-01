Yozgat'ta fırtına uyarısı

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Şubat Çarşamba günü saat 06.00'dan 3 Şubat Perşembe günü saat 23.00'a kadar Yozgat ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın beklediği belirtildi.

Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyaran Yozgat Valiliği, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamaların yaşanılabileceğini duyurdu.