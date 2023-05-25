İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta geçen yıl 48 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan karayolu trafik kaza istatistiklerine göre Yozgat’ta 2022 yılında 48 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan karayolu trafik kaza istatistiklerine göre Yozgat'ta 2022 yılında 48 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı verilerine göre Yozgat il genelinde 3 bin 652 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların bin 75'ini ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları oluşturdu. 2022 yılında meydana gelen trafik kazalarında 48 kişi hayatını kaybederken bu kişilerden 27'si kaza yerinde, 21'i ise kaza sonrası yaşamını yitirdi. Toplam 2 bin 119 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

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