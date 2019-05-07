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Yozgat'ta Geleneksel Çocuk Şenliği düzenlendi

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından her yıl Aile Haftası kapsamında düzenlenen Geleneksel Çocuk Şenliği coşkuyla kutlandı.


Yozgat Park'ta düzenlenen çocuk şenliğine merkez ve ilçelerde ikamet eden çocukların yanı sıra mülteci çocuklar ve Yenifakılı ilçesinde yaşayan Kırgız Türklerinin çocukları aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlikte Yozgat Belediyesi Sürmeli Halk Oyunları çeşitli gösterilerde bulunurken belediyeye ait Bozok Can ve Bozok Naz isimli maskotlar çocuklardan büyük ilgi gördü. Kurulan oyun alanında çocuklar tırmanma duvarına çıkıp rodeo yaparak hünerlerini sergilediler. Çocuklar grup halinde ortaya konulan oyunlarda da yarışarak gönüllerince bir gün geçirdi. Yarışmalarda başarılı olan çocuklara da Sosyal Hizmet Merkezi tarafından hediye verildi.


Etkinliğin sonunda çocuklara kavurma, pilav ve dondurma ikramında bulunuldu.

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