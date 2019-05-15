Yozgat'ta Gençlik Haftası başladı

Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları düzenlenen yürüyüşü ile başladı.

Türkiye genelinde, 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlama programı düzenlenen yürüyüşle başladı. Düzenlenen etkinliğe Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de katıldı. Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüşün ardından burada çelenk sunma etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor il Müdürü Rasim Parlak'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla birlikte, gençlik haftası başladı.