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Yozgat'ta gözaltına alınan 9 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

Yozgat’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ’lı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'lı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.


Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla; Y.M, A.Z, F.J, M.A, T.A, H.M, O.A, Q.A ve S.I 2 gün önce gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Irak uyruklu 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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