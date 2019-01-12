Yozgat'ta güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Çamlık Milli Parkına akın etti

Yozgat'ta ocak ayı içerisinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar hafta sonu tatillerini Yozgat Çamlığı Milli Parkında piknik yaparak geçirdi.

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı, hafta sonu piknik yapan vatandaşlarla doldu. Soğuk ve kar yağışlı günlerin ardından hava sıcaklığının biraz yükselmesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar piknik yapmak için çamlığı akın ettiler. Bazı vatandaşlar kar manzarasında mangal yakmanın tadını çıkarırken çocukları da poşetlerle kaymanın keyfini doyasıya yaşadılar.

Güneşli havayı fırsat bilerek Yozgat Çamlığı Milli Parkına piknik yapmak için gelen Ekrem Günay isimli vatandaş, “Yozgat'ta hava çok güzel ve güneşli. Hafta sonumuzu değerlendirmek için ailemle birlikte pikniğe geldik. Kayseri'den de misafirlerimiz geldi. Onlarda çamlığı geziyorlar, çok beğendiler. Hafta sonumuzu bu şekilde değerlendirmek istedik” dedi.

Ailesiyle birlikte çamlığa gelen Elif Zülal ise “Karda kardeşimle birlikte kayıyoruz. Annem ve babamla çamlığa piknik yapmaya geldik. Hem de karda kaydık çok eğlenceliydi” şeklinde konuştu.

Çamlık Milli Parkına gelen vatandaşların birçoğu kardan adam yaparken bazıları da eşsiz manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirdiler.