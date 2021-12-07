Yozgat'ta günlük 170 ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor

Yozgat ve ilçelerde toplanan günlük 150-200 ton arası evsel atık, Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisler Birliği'nde (YOKAB) geri dönüşüme kazandırılarak elektrik üretiliyor. Toplanan atıklardan 6 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Yozgat'ta çevreyi korumak, doğaya atılan çöpten elektrik üretimi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kent genelinde toplanan evsel atıklar, Yozgat Entegre Katı Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisinde elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Yozgat Belediyesi ekiplerinin sokak sokak gezerek topladığı çöpler, Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisler Birliği tesislerinde biriktiriliyor. Çöplerin depolandığı alanda biriken metan gazı, özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle kurulan santralde elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Tesiste günlük 170 ton atık geri dönüşüm ile 14 megavat elektrik enerjisi üretiliyor. Bu da 6 bin konutun enerji ihtiyacını karşılıyor. Tesiste kapasite artırımı ile günlük 300 ton katı atık toplanarak 10 bin konutun elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Tesiste çöp elektriğe dönüştürülerek ekonomiye ve çevreye katkı sağlanıyor.

Tesiste günlük 170 ton bertaraf edildiğini söyleyen şantiye şefi İbrahim Hakkı Aydın, Yozgat Katı Atık Bertaraf tesisimizde Yozgat ilinden toplanan atıklar elektrik enerjisine döndürülüyor. Şu anda tesisimizde günlük 170 ton çöp bertarafı ile 14 megavat civarında yaklaşık 6 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak bir elektrik üretimimiz söz konusudur. İlerleyen günlerde tesisimizin kapasite artışı ve çöp miktarındaki artış ile bu 6 bin konutluk elektrik üretimimiz, 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde artacaktır. Yozgat genelinde toplanan çöpleri tesisimizde biriktirerek metan gazı üretmekteyiz. Hem çevreye hem de ekonomiye önemli bir katkı sağalmaktayız” dedi.