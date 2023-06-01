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Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yozgat’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Olay, E-88 Karayolu Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. O.Ç. yönetimindeki kargo şirketine ait 66 ACB 464 plakalı Dacia marka hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halindeki O.P.K. yönetimindeki 66 AAU 529 plakalı Dacia marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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