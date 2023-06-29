İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yozgat’ta, hakkında çeşitli suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yozgat'ta, hakkında çeşitli suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan hırsızlığı ve kasten yaralama suçlarından hakkında 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi düzenlediği operasyonla Yerköy ilçesine bağlı Derecik köyünde saklandığı buğday tarlasında yakaladı.


Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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