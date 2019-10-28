Yozgat'ta hamsinin kilosu 5 liraya düştü

Balık sezonunda Yozgat'ta kilogramı 20 liradan tezgahlara gelen hamsinin kilogram fiyatı 5 liraya kadar düştü.

Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu Yozgat'ta vatandaşın yüzünü güldürdü. Balık sezonunda 20 liradan tezgahlarda yerini alan hamsinin kilogram fiyatı 5 liraya kadar geriledi. Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar da balık halinin yolunu tuttu.

Denizlerde yaşanan bolluğun hem kendilerini hem de vatandaşları sevindirdiğini ifade eden balıkçı Mustafa Gökberk, “Hamsinin kilogram fiyatı 20 liradan 5 liraya düştü. Vatandaşlar bu sene bol bol hamsi yiyecek. Hamsi Karadeniz'de bol olunca fiyatlarda düşüşe geçti. Hamsileri günlük olarak Samsun'dan getiriyoruz. Şu an hamsinin kilogramı Samsun'da da 5 liradan satılıyor. Biz de memnunuz müşterilerimiz de memnun” dedi.

Hamsi fiyatlarından duydukları memnuniyeti dile getiren Ramazan Demir isimli vatandaş ise “Balık fiyatları her geçen hafta daha da düşüyor. Bu da bizi oldukça memnun ediyor. Denizlerimizde balık çoğaldıkça fiyatlar daha da düşecektir. Fiyatlardan oldukça memnunuz. Bu sene bol bol balık yiyeceğiz” şeklinde konuştu.

Diğer yandan balık halinde sardalya 5, mezgit 20, levrek 30, çupra 40 liradan satışa sunuluyor.