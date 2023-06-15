İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta hayvan pazarları kurulmaya başladı

Ülke genelinde bazı bölgelerde şap hastalığının görülmesi üzerine tedbir amacıyla kapatılan canlı hayvan pazarlarının bugün açılmasıyla Sorgun ilçesinde hareketlilik başladı.


Yozgat genelinde yaklaşık 2 hafta önce kapatılan canlı hayvan pazarlarının yapılan kontrol ve denetimlerin ardından yeniden açılmasına karar verilmesiyle hareketlilik başladı. Sorgun'da ahır, köy ve çiftliklerde kurbanlıklarını satmaya çalışan besiciler, canlı hayvan pazarının açılmasıyla kurbanlıklarını görücüye çıkarmaya başladı. Canlı hayvan pazarına ilk gün olması nedeniyle beklenilen yoğunluk oluşmadı.


Çekerek ilçesinden Sorgun pazarına hayvanlarını getiren Recep Kılıçer isimli besici, “Yozgat'ta şap hastalığı yoktu, görmedik, bizim hayvanlarda bir şey yoktu. Satışlarımız iyi satışlarımız oluyor. Düvenin birisini bugün 43 bin liraya verdik, diğerine de 44 bin lira istiyoruz.” dedi.

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