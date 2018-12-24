Yozgat'ta ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Kış ayında Yozgat'ta bulunan yetim ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi tarafından 'Yozgat Kardeşine Sahip Çıkıyor' isimli kampanya başlatıldı. Kampanyaya vatandaşlar nakit, un, bakliyat ve sıfır kıyafet şeklinde bağışta bulunabilecek. Yardım kampanyasında bağışlar il müftülüğüne, Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi'ne ve camilere yapılabilecek.

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik,"Yozgat'ta bulunan ihtiyaç sahipleri ve yetimlerimiz için yardım kampanyamızı başlattık. Vatandaşlarımız kampanyaya nakit, un, bakliyat ve sıfır kıyafet şeklinde bağışta bulunabilir. Bağışlar il müftülüğümüze, Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi'ne ve camilere yapılabilir. Burada asıl olan paylaşmanın önemine varmamızdır. Toplumda insanların hayatlarına sosyal bir şekilde devam etmeleri için maddi ve manevi değerlerin yaşatılmasına bağlıdır. Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması açısından en önemli maddi ve manevi değerlerden biri de paylaşmaktır. Paylaşmak, insanların samimi bir şekilde gönülden yardımlaşması şeklindedir. Paylaşmak maddi ve manevi olarak da sağlanabilir. Paylaşmak, insanların samimiyetini arttırır. Dayanışma ve yardımlaşma değerlerinin yerleşik hale gelmesini sağlar. Paylaşmak milli ve manevi duygu ve düşüncelerinin de gelişmesini sağlar. Paylaşmak oldukça önemlidir. Çünkü birlik ve beraberliğin sağlanmasını, huzur ve barış ortamının oluşmasını sağlar. İnsanların zor durumların üstesinden gelmesini sağlar. Böylece sorunların çözümü gerçekleşir. Kardeşlerimize hep birlikte sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.