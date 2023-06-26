İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.


Kaza E-88 karayolu Sarıhacılı Mahallesinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 66 KK 253 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı yöne seyreden N.C. idaresindeki 42 ADL 821 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada 66 KK 253 plakalı otomobildeki yolcu H.G. yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.