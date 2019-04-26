Yozgat'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Yozgat'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Kadir Çakır'ın yokluğunda Yerköy Kaymakamı Ali Ada başkanlık etti. Toplantıda İŞKUR İl Müdürlüğü 2019 yılı ilk üç ayı işsizlik ve istihdam rakamlarının sunumunu yaparken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise çocuk işçiler hakkında sunum gerçekleştirdi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında ilk olarak İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Ocak ve Mart ayları faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kayıtlı iş gücünün 37 Bin 501 olduğunu söyleyen Yıldız," Kayıtlı işsiz sayısı 22 Bin 684 kişi. 2019 yılında kurumumuza kayıtlı iş yeri sayısı 12 Bin 810 kişi iken 1 ve üzeri işçi çalıştıran iş yeri sayısı 2 Bin 746'dır. 3 Aylık süre içerisinde 786 erkek, 313 bayan olmak üzere toplamda Bin 99 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiştir” dedi.

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız'ın sunumu sonrası Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli çocuk işçi ve çocuk işçiliği konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Neşeli, "Çocuk İşçiliği, çocukların çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar verici işlerde istihdam edilmesi olarak ifade edilmektedir. Çocuk işçiliği çocuklara fiziksel, mental, ahlaki açıdan zarar veren ve onları eğitimden yoksun bırakarak zedeleyen, istismar eden bir çalıştırma biçimidir. Çocuk işçiliği, çocuğun temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve gelişme hakkı ile eğitim alma hakkını engeller. Çocuk işçiliği zararlıdır. Çocuğun bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal gelişimini tehdit eder" dedi.