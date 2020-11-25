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Yozgat'ta jandarma ekipleri kadına yönelik şiddete dikkat çekti

Yozgat’ta jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kadın sürücüleri ve yolcuları bilgilendirerek KADES broşürü dağıttı.

Yozgat'ta jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kadın sürücüleri ve yolcuları bilgilendirerek KADES broşürü dağıttı.


25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yozgat-Sivas karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde kadın sürücü ve yolculara yönelik, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada kadınlara, (KADES) hakkında bilgi veren jandarma ekipleri, broşür ve magnet dağıttı.


Jandarma ekipleri, 48 kadının telefonlarına KADES uygulamasının kurulumunu yaptı.

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