İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta jandarma personeli kan bağışında bulundu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli 65 personel, Kızılay şubesi ile koordine kurarak başlatılan “Jandarma var, kan var, hayat var” kampanyası doğrultusunda kan bağışında bulundu.


Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, Türk Kızılay Yozgat Kan Merkezi'ne ait gezici araçta kan bağışı gerçekleştirdi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek ve kan bağışını artırmak maksadıyla kan bağışı kampanyası doğrultusunda “Jandarma var, kan var, hayat var” sloganı ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli personelden 65 kişi, Kızılay kan bağış noktasında kan bağışında bulunmuştur.”

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