İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta jandarma teşkilatının 181. yıl dönümünde tören düzenlendi

Jandarma Teşkilatının 181.

kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal mesafeye dikkat edilerek çelenk koyma töreni düzenlendi.


Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Program kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk konuldu. Programa İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve askeri personel katıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.