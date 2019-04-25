Yozgat'ta jandarma ve öğrenciler fidan dikti

Yozgat'ta Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında asker ve öğrenciler, çam fidanı dikti.

İl Jandarma Komutanlığınca, Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 400 çam fidanı, rütbeli personel, erbaş ve erlerin yanı sıra öğrencilerin de katılımıyla Alaca yolu üzerinde bulunan Şehitler Hatıra Ormanı'na dikildi. Öğrenciler, askeri personelle birlikte toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi. Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ise il ve ilçelerde 4 bin çam fidanı toprakla buluştu.

Askeri personel ile çam dikmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Ahmet Doğruyürek isimli öğrenci yaptığı açıklamada “Asker ağabeylerle fidan diktik, çok mutlu olduk. Artık bizim de bir ağacımız oldu” derken Meleksu Doğanyiğit ise “Bugün jandarma ağabeylerimizle çam fidanı dikmeye geldik. İnşallah buralar çok güzel ormanlar olacak. Buraya gelip sulayacağız. Çok mutlu olduk hepimiz bizi çağırdıkları için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ise öğrencilere teşekkür ederek fidan dikimi sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindi.