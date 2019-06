Yozgat'ta Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

kuruluş yıldönümü, Yozgat'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığında görev yapan komandoların gösterileri sergilendi. Komandolar tarafından sergilenen gösteriler vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir” dedi.

Konuşmanın ardından tören Yozgat Şehitliğinde düzenlenen programla devam etti. Burada şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi ve şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.