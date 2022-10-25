Yozgat'ta Kamyon ile minibüs çarpı 11 kişi yaralandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri-Yozgat kara yolu Boğazlıyan ilçesi girişinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 66 DF 860 plakalı kamyon ile E.E. idaresindeki 66 M 1555 plakalı Ford marka yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir yolcu, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.