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Yozgat'ta kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor

Yozgat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 214 köy yolundan 145’i açıldı.

Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 214 köy yolundan 145'i açıldı.


Yozgat'ta dün itibariyle aralıklarla yağan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrası 214 köy yolu ulaşıma kapandı. Yozgat il Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, dün geceden itibaren ulaşıma kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yoğun çalışma sonrası 145 köy yolunu yeniden ulaşıma açarken kapalı olan 69 köy yolunda ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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