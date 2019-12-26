Yozgat'ta kar etkisini gösterdi

Uzun süre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat'ta beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren başladı.

Yozgat'ta devam eden sağanak yağış yerini sabah saatleri itibariyle kara bıraktı. Lapa lapa yağan kar, kent meydanını kısa sürede beyaza bürüdü. Öğrenciler okula gitmek için otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştururken bazı vatandaşlar ise karın keyfini fotoğraf çekerek çıkardı. Kimi vatandaşlar da kar yağışı sonrası iş yerlerinin önünü temizlerken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Kar kent meydanında kartpostallık görüntülerin oluşmasını sağladı.