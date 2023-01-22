İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta kar ve yağmur duasına çıkıldı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Yozgat’ta yağmur ve kar duası edildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Yozgat'ta yağmur ve kar duası edildi.


Türkiye genelinde kış mevsiminin ortalarına gelinmesine rağmen yağışın beklenenin çok altında kalması nedeniyle Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde öğle namazı sonrası imam eşliğinde yağmur ve kar duasına çıkıldı. Çevre ilçelerden de yüzlerce çiftçinin katıldığı yağmur ve kar duasında eller semaya rahmet ve bereket için açıldı. Vatandaşlar hep birlikte yağmur ve kar duasına eşlik etti.


Dua sonrasında vatandaşlara yemek ikram edildi.

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