Yozgat'ta kar yağışı bölge çiftçisini sevindirdi

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ta 10 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Yozgat'ın Yerköy Ziraat Odası Başkanı Bahri Yılmaz, yaptığı açıklamada önceki yıllara göre bu yıl kış mevsiminin yağışlı geçtiğini söyledi. Son günlerde etkili olan kar yağışının çiftçiler açısından oldukça sevinçle karşılandığını vurgulayan Yılmaz, “Bu yıl çiftçimiz tarlasının ekimini yaptıktan sonra yağışlar aralıklarla devam etti. Önceki yıllarda yağış olmaması nedeniyle toprak yüzeyinde kalan buğdaylar özelliğini kaybediyordu. Bu aylarda yağmur ve kar yağışı olması çiftçilerimiz açısından oldukça sevindirici karşılandı. Şu anda ekili tarım alanları karla kaplandı. İnşallah bundan sonra da bu yağışlar kış boyu devam eder.” dedi.

Yağışların buğday açısından çok faydalı olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bu aylarda Kar yağışı ekili hububat alanları için çok önemlidir. Çünkü ne kadar kar yağarsa yağsın buğday için çok faydalıdır. Kar yağması buğdayda oluşabilecek hastalıkları yok eder ve ürünün üzerini örterek yorgan görevi yapar. Soğuk ve dondan etkilenmez. Onların gelişmesini sağlar. Ürünün hasat döneminde daha kaliteli olması, daha verimli olmasına büyük etki eder. Bu bakımdan çiftçimiz bu kar yağışına çok sevindi. Meteorolojiden edindiğimiz bilgiye göre de kar yağışının devam edeceği belirtiliyor. İnşallah bundan sonrada devam eder.” diye konuştu.