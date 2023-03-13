Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü, çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı geldi. Yozgat'ta da uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hissedilir derece düşüşle birlikte önce yerini sağanak yağışa sonra da kar yağışına bıraktı. Yozgatlılar uzun bir aranın ardından güne kar yağışı ile uyandı. Etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. İl merkezinde çiçek açan badem ve kayısı ağaçları da kar altında kaldı.

Öğrenciler okullarına, çalışanlar da mesailerine kar yağışı altında gitti. Kentte kar ve sağanak yağışlı havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

Kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen İbrahim Çay, “Dün yağmur çok güzel yağdı, bugün de kar yağışı var. Bu hafta böyle giderse barajlarımız göletlerimiz dolar inşallah. İnşallah bereketli bir kış mevsimi geçiririz. Çok mutluyuz kar yağışına, uzun süredir su ile ilgili sıkıntı çekiyorduk. İnşallah bir daha bu sıkıntıyı çekmeyiz” dedi.