Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürürken vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizlerken, esnaf da iş yerini kardan temizledi. Yozgat Belediyesi ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Yozgat'ta bu yılın çok soğuk geçtiğini söyleyen Yaşar Alkan, “Kar yağışına seviniyoruz, iki senedir sularımız olmuyordu. Bu sene kar iyi yağdı, inşallah mahsulümüz bu sene çok iyi olacak” dedi.

Mikail Yıldırım ise, “Yozgat'ta kar yağışı başladı, ihtiyacımız da vardı, barajlarımız boştu. Karın yağması iyi olur. Mart ayı soğuk geçiyor. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözü gerçek oldu. Çok güzel kar yağıyor” şeklinde konuştu.