Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı sonrası il genelinde 198 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı sonrası kara yolları ve belediye ekipleri ana yollar ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Esnaflar ise iş yerlerinin önündeki karı temizleyerek güne başladı. Kentte kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye kadar ulaştı.

Öte yandan etkili olan kar yağışı il genelinde 198 köy yolu ile ulaşımı engelledi. Yozgat İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karın yağmasına sevindiğini söyleyen Adem Demir, “Kar berekettir, dün akşamdan itibaren yağdı. Kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı” dedi.