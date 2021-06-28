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Yozgat'ta kara yoluna inen vaşak görüntülendi

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, kara yolunda görüntülendi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, kara yolunda görüntülendi.


Yozgat'ın Çekerek ilçesi Bazlambaç köyü mevkii D-190 karayolunda ilerleyen bir sürücünün önüne aniden vaşak çıktı. Yol ortasında hızlı adımlarla ilerleyen vaşak, sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vaşak bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Sosyal medya da paylaşılan görüntüler vatandaşlarca da büyük ilgiyle izlendi.

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