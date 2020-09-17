Yozgat'ta karantina kurallarına uymayan 14 kişi yurda yerleştirildi

Yozgat'ta "İzolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişi Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirilerek karantina altına alındı. 14 kişi karantina süreleri bitinceye kadar yurtlarda kalacak. Karantina süresi boyunca yapılan masraflar da vatandaşlardan tahsil edilecek. Yurt giriş ve çıkışlarında emniyet güçleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.