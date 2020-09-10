Yozgat'ta karantina kurallarına uymayanlar yurtlara yerleştirilecek

Yozgat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak şu sözlere yer verdi: “Yozgat'ta Covid-19 pozitif olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın, valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yapılan masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir. Lütfen tedbirlere uyalım"